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Haberler Spor Bodrumspor Hakan’a kavuştu

Bodrumspor Hakan’a kavuştu

19.2.2023

Bodrumspor Hakan’a kavuştu

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrumspor, transferde bir bomba daha patlattı, uzun zamandır takip ettiği isme kavuştu. Devre arasında kadrosunu Dever Orgill, Hakan Yeşil, Gökdeniz Bayrakdar, Eren Albayrak, Umar Aminu ve Ronaldo Kwateh ile güçlendiren yeşilbeyazlılar, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Hakan Özmert ile sözleşme imzaladı.

Son 5 buçuk sezondur Akdeniz ekibinin başarısı için ter döken 37 yaşındaki deneyimli orta saha, sezonun ilk yarısında 11 karşılaşmada görev yaptı, 1 de asist yaptı. Muğla temsilcisinin son transferi Hakan, kariyerinde daha önce Sakaryaspor, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giydi. Toplamda 391 mücadelede forma giyen yıldız futbolcu, rakip ağları 25 kez sarsarken, 29 golün de pasını verdi.

BERKE ÖZBAY

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