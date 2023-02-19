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Haberler Spor Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine gönderildi!

Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine gönderildi!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen ve depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi.

DHA

19.02.2023, 17:06

Christian Atsu’nun cenazesi ülkesine gönderildi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine dün ulaşıldı.

Karayolu ile Adana'ya oradan da uçakla İstanbul'a getirilen Christian Atsu'nun cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün saat 15.20'de Gana'nın başkenti Akra'ya gönderildi.

ATSU'NUN KARİYERİ

10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı. Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi. 2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı. Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu. Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.

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