Körfezin iki yakası buluştu

Yüzyılın deprem felaketi sonrası, "#TekTribünTekYürek" kampanyası başlatan İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, bir araya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, vicdanlarda oynanıp geliri depremzedelere aktarılacak derbi kampanyası kapsamında Kaf-Kaf taraftarlarıyla birlikte yeşil-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti.

Dostluk rüzgarlarının estiği ziyarette Göz-Göz taraftarları, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanda Kaf-Kaf'lı futbolculara baklava ikram etti. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları ile yeşil-kırmızılı futbolcularla yöneticiler, omuz omuza, "Tek tribün tek yürek" mesajı verdi. Sarı-kırmızılıların bu jestinin ardından yeşil-kırmızılı taraftarlarda Göztepe'yi Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı idmanda ziyaret etti.