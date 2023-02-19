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Haberler Spor Körfezin iki yakası buluştu

Körfezin iki yakası buluştu

Körefezin ayırdığı kardeşleri ülkemizde yaşanan deprem felaketi birleştirdi. İki kulüp kardeşlik ve birlik mesajı verdi

19.2.2023

Körfezin iki yakası buluştu

Yüzyılın deprem felaketi sonrası, "#TekTribünTekYürek" kampanyası başlatan İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, bir araya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, vicdanlarda oynanıp geliri depremzedelere aktarılacak derbi kampanyası kapsamında Kaf-Kaf taraftarlarıyla birlikte yeşil-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti.

Dostluk rüzgarlarının estiği ziyarette Göz-Göz taraftarları, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanda Kaf-Kaf'lı futbolculara baklava ikram etti. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları ile yeşil-kırmızılı futbolcularla yöneticiler, omuz omuza, "Tek tribün tek yürek" mesajı verdi. Sarı-kırmızılıların bu jestinin ardından yeşil-kırmızılı taraftarlarda Göztepe'yi Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı idmanda ziyaret etti.

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