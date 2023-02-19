Somaspor’a Süper forvet

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefindeki Somaspor, kadrosuna forvet hamlesi yaptı. Siyahbeyazlılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki santraforu Ahmet Hakan Demirli'yi kadrosuna kattı. Genç golcünün lisansının çıktığı ve takımla beraber çalışmalara başladığı öğrenildi. İstanbul ekibinin altyapısından yetişen genç golcü, bu sezonun ilk yarısını 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'da geçirdi. Ahmet bu süreçte Karadeniz ekibiyle 15 karşılaşmada forma giyerken 7'sine ilk 11'de başladı. Somaspor'un son transferi Ahmet, Kasımpaşa alt yaş kategorilerinin ardından A takıma kadar yükseldi, kariyerinde daha önce Zonguldak Kömürspor, Derincespor ve Osmaniyespor'da da forma giydi.

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