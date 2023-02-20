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Haberler Spor Fener’in gözdesi

Fener’in gözdesi

20.2.2023

Fener’in gözdesi
Fenerbahçe'de kanat oyuncusu arayışları tam gaz sürerken Nordsjaelland takımında görev alan Ernest Nuamah için görüşmeler sıklaştırıldı. Kanarya'nın oyuncuyla ilgili ilk etapta 4 milyon Euro önerdiği bildirilirken Danimarka temsilcisinin 7 milyon Euro istediği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin geleceğin yıldız adayları arasında yer alan 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili inatçı olduğu ve bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği gelen haberler arasında. Bu arada UOL Esporte'nin haberine göre Brezilya temsilcisi Internacional, F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'yı radarına aldı. Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek olan Ekvadorlu golcü, bu sezon 30 maçta 23 gol attı, 4 asist yaptı.
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