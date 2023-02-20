Göz-Göz’den Aly Malle hamlesi

Spor Toto 1. Lig'de gözünü Play-Off'a diken ve forvet arayışlarını sürdüren Göztepe'de gündeme yeni bir ismin geldiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin, Yeni Malatyaspor'dan santrafor Aly Malle'ye kanca attığı iddia edildi. Sezonun geride kalan kısmında hücumcularından beklenen verimi alamayan sarıkırmızılıların, bu sorunu 24 yaşındaki Malili forvet ile çözmeyi planladığı kaydedildi. Takımda yer alan forvetler Kvasina, Atanga, Ali Akman ve Mamah'tan beklenen skor katkısını alamayan, sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Hüsamettin ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılıların, gol yollarında yaşadığı problemi gidermek için oldukça kararlı olduğu ifade edildi.



BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Black Stars FC alt yapısında yetişen Malle, kariyerinde Avrupa dahil birçok takımda forma giydi. Malili yıldız, Watford U23, Granada B, Udinese U19, Lorca FC, Udinese, Grasshopers, Balıkesirspor, Ascoli ve BB Erzurumspor ekiplerinde görev yaptı. Öte yandan, depremden etkilenen Malatya ekibinin ligden çekilme kararının ardından kulüpsüz statüde bulunan Malle için için bonservis bedeli ödenmeyecek.



22 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Göztepe'nin kanca attığı 24 yaşındaki Aly Malle, bu sezon geride kalan süreçte Yeni Malatyaspor formasıyla lig ve kupada toplam 22 karşılaşmada forma giydi. Malili golcü, kariyerinde ise 152 müsabakada görev yaparken, rakip ağları 21 kez sarsma başarısı gösterdi, 8 golün de pasını verdi.



BERKE ÖZBAY

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