Kartal yakın takipte

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Roma'nın oyuncusu Stephan El Shaarawy için temaslarını sıklaştırdığı konuşuluyor. Siyah-beyazlılar, Shaarawy'yi yeni sezonda oynayacak şekilde bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor. El Shaarawy ile direkt olarak görüşmelere başlayan Beşiktaş, oyuncuya devre arasında değil yeni sezonda geçerli olacak bir anlaşma sundu. Böylece Roma'nın transfer söz hakkı olmayacak. El Shaarawy teklifi kabul ederse Bosman sözleşmesiyle sezon sonu İtalyan ekibinden ayrılıp Beşiktaş'a imza atacak.



Bu arada Beşiktaş'la 20 maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha formayı giyerse sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek. Bu problemi çözmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü West Ham United ile yeniden görüşmelere başladı. Şu ana kadar mukaveledeki maddeyi kaldırmaya yanaşmayan İngiliz ekibinin Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu karşısında tavrını yumuşattığı öğrenildi.

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