Lukaku ısrarı

2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığının açıklanmasının ardından Galatasaray görüşmelerine hız verdi. Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray İnter'in Chelsea'den kiraladığı Romelo Lukaku ile yol ayrımında olduğunun iddia edilmesi sebebiyle harekete geçti. İtalyan kulübünün, daha önce Belçikalı golcünün durumunu soran Galatasaray'a "Lukaku için görüşmeye hazırız" mesajı gönderdiği öğrenildi. Oyuncuyla ilgili bu hafta temasların sıklaşması bekleniyor.



MUSLERA'DAN GÜZEL HABER

Bu arada Galatasaray'ın kaptanı ve efsanesi Fernando Muslera'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Bilindiği üzere 36 yaşındaki kalecinin yapılan MR sonuçlarının ardından ayağında kanama ve kısmi çökme olduğu tespit edilmişti. 6-8 hafta sahadan uzak kalması beklenen Muslera, kendisine verilen tedavi ve programa uydu. Uruguaylı kaleci, Antalya'da yapılacak kampa götürülecek. Kısa sürede antrenmanlara da başlayacak olan eldivenin 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında kaleyi devralması bekleniyor. 36 yaşındaki file bekçisinden gelen bu güzel haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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