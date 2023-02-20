Manisaspor tesislerini yeniliyor

Asrın en büyük felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk etapta yardım kampanyası düzenleyerek deprem bölgesine yardımları ulaştıran Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Manisaspor, 50 depremzedeyi 1 yıllığına barındırmak için Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yenileme çalışmalarına başladı. Projenin kabul edilmesinin hemen ardından çalışmalarını hızlandıran Manisaspor'a hem taraftarlar hem de hayırseverler büyük destek verirken Manisa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Erol Timur da tesiste hızla devam eden

çalışmaları yerinde inceleyerek Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, Genel Koordinatör Ali Berber ve Teknik Direktör Alper Dirik'ten bilgi aldı.





YARDIM İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Türk futboluna çok sayıda yıldız isim kazandıran ve yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Süper Lig'den, Süper Amatör Lig'e kadar düşen Manisaspor'un depremzedeler için gösterdiği çabaya Manisalılar da duyarsız kalmayarak projeye destek vermeye başladı.