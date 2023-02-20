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Haberler Spor Sanfrecce Hiroshima depremzedeleri unutmadı

Sanfrecce Hiroshima depremzedeleri unutmadı

20.2.2023

Sanfrecce Hiroshima depremzedeleri unutmadı
JAPONYA ekibi Sanfrecce Hiroshima, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış kampanyası düzenledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasında Consadole Sapporo ile oynanan karşılaşma öncesi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için stat önünde futbolcuların katılımıyla bağış toplandı. Burada toplanan tüm gelir Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek. Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'da görev yapan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'nın taraftarları ise ligin ilk haftasındaki müsabakada "Geçmiş olsun Türkiye" pankartı açtı.
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