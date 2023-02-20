Teknik değişim

Profesyonel Liglerde şampiyonluk, Play-Off ve kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekiplerinde bu sezon teknik direktör kıyımı yaşandı. Spor Toto 1.Lig'de Göztepe, Altay, Altınordu; TFF 2. Lig'de Bucaspor 1928 ve 3. Lig'de de Karşıyaka ve Bergamaspor 2022- 2023 sezonunda yola çıktıkları teknik direktörlerle yola devam edemediler. İzmir'de en erken teknik direktör ayrılığı Göztepe'de yaşandı. Sezona Play-Off iddiasıyla başlayan Göz-Göz, ligde üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra 5. hafta sonunda Turgay Altay ile yollarını ayırdı. Yönetim Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu üçlüsüyle anlaşma sağladı.



BUCA'DA DUMLUPINAR GİTTİ

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Karşıyaka, 14 maçlık kötü gidiş üzerine Erman Güraçar ile yollarını ayırarak Selahaddin Dinçel'i takımın başına getirdi. 3. Lig ekibi Bergama Belediye 15 maç sonunda Fatih Çardak'ın yerine Süleyman Varlık'ı göreve getirdi. Altınordu'da geçen sezon sonunda takımın başına getirilen Ufuk Kahraman 17 maçın ardından yerini Gökhan Ünal'a bıraktı. Altay'da maddi sıkıntılara rağmen takımın başında kalan Sinan Kaloğlu'nun 22 hafta sonunda yönetim tarafından görevine son verildi. Son olarak da Bucaspor 1928 şampiyonluk yarışında geriye düşünce geçen hafta içinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdı. Bucaspor henüz yeni çalıştırıcısını belirlemedi.



■ DOGANCAN BİNGÖL

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