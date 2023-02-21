  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’ya akademiden taze kan geldi

Altınordu’ya akademiden taze kan geldi

21.2.2023

Altınordu’ya akademiden taze kan geldi

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, A Takım'a akademiden takviye yaptı. Son olarak Göztepe'den ayrılan eski golcüsü Hüsamettin Yener'i kadrosuna katan kırmızı-lacivertliler, genç futbolculardan Mustafa Karaman ile profesyonel sözleşme imzalandı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı'nda forma giyen oyuncu için Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildi.

"HEDEFİMDE AVRUPA VAR"
İmza töreninde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Mustafa Kahraman"Birçok kulüpte forma giydim oralarda zorlukları gördüm. Çok kısa zamanda bu ailenin bir parçası oldum ve çok güzel duygularla imzamı atıyorum. Hocalarımızın verdiği şansları iyi değerlendirip önce A Takımımıza yükselip sonra da kulübümüzün hedefi ve misyonu doğrultusunda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA