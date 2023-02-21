Altınordu’ya akademiden taze kan geldi

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, A Takım'a akademiden takviye yaptı. Son olarak Göztepe'den ayrılan eski golcüsü Hüsamettin Yener'i kadrosuna katan kırmızı-lacivertliler, genç futbolculardan Mustafa Karaman ile profesyonel sözleşme imzalandı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı'nda forma giyen oyuncu için Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildi.

"HEDEFİMDE AVRUPA VAR"

İmza töreninde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Mustafa Kahraman"Birçok kulüpte forma giydim oralarda zorlukları gördüm. Çok kısa zamanda bu ailenin bir parçası oldum ve çok güzel duygularla imzamı atıyorum. Hocalarımızın verdiği şansları iyi değerlendirip önce A Takımımıza yükselip sonra da kulübümüzün hedefi ve misyonu doğrultusunda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL