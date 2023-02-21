Dostluk kazandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkemizde depremzedeler için yardımlar çığ gibi büyüyor. Aydın'ın farklı liglerde yer alan ezeli rakipleri Kuşadasıspor ile Sökespor, ülkemizin yaşadığı yüzyılın deprem felaketinde depremzedelere destek olmak için dostluk maçına çıktı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda biletleri 50 TL'den satılan anlamlı derbide iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve yöneticiler bilet alarak deprem bölgesinin yaralarını sarmak için destek olmaya çalıştı. Maçta protokol tribünün giriş ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlenirken, devre arasında iki takımın formaları açık artırmayla satıldı.

FORMALARDAN BÜYÜK GELİR

Formalar, Aydınlı iş insanlarının desteğiyle toplam 400 bin TL gibi rekor fiyata alıcı bulurken, bilet hasılatıyla birlikte deprem bölgesine 500 bin TL'lik katkı sağlandı. Her iki takım futbolcuları centilmence mücadele etti. Taraftarlar dostluk göstergesi olarak birlikte oturdu. Maça her iki takım futbolcuları Türk bayraklı, "Türkiye'nin başı sağ olsun" pankartıyla birlikte çıktı. Yıllar sonra bu maçla buluşan iki takım karşılaşmaya ay-yıldızlı formaların yanı sıra, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun" pankartını birlikte taşıyarak çıktı. Maç öncesi depremin yaşandığı illerin plakaları statta tek tek anons edilirken taraftarlar, "Burada" diye bağırdı.

RAMAZAN AYDEMİR