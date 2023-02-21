Ege derbisinde yüzleri güldürdü

Altınordu, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada zirve yarışındaki Bodrumspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan özel maçta İzmir ekibinin gollerini 58. dakikada Emircan, 72. dakikada Kubilay atarken, Bodrumspor'un tek golü 67'de Koray'dan geldi. Teknik direktör Gökhan Ünal, sakatlığı bulunmatek yan tüm oyuncularına forma şansı verdi. Altınordu'nun yeni transferleri Hüsamettin Yener ve Recep Aydın karşılaşmayı tribünden takip etti. İzmir ekibi cumartesi günü Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda Manisa Futbol Kulübü ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Altınordu ara sonrası ligde deplasmanda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

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