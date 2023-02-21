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Haberler Spor Gönülleri fethettiler

Gönülleri fethettiler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur deprem bölgesine gitti

21.2.2023

Gönülleri fethettiler

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gitti. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bölgede depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve Hatay'da yardımların toplandığı depolarımızın yanı sıra ultrAslan tarafından kurulan Maraş Yardım Deposunu ziyaret etti. Kulübümüz tarafından kurulacak konteyner kentlerin detayları hakkında Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu, Hatay'da gerçekleştirilen ziyarette Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de yer aldığı belirtildi.

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