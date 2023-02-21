Nazilli’de Mesut Toros korkuttu!

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Mesut Toros damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo oldu. Kolesterol rahatsızlığı bulunan 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İzmir'de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Bilgisayarlı renkli tomografisi çekilen 53 yaşındaki Toros'un sağlık durumunun da çok iyi olduğu hafta başında görevinin başında olacağı her hangi bir sağlık probleminin de olmadığı öğrenildi. Kulüp başkanı Ünal Önal, "Yapılan incelemelerde hocamızın damarlarından birinde yüzde 30 tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tedavileri yapıldı. Sağlık durumu da şu anda çok iyi. Hocamız inşallah hafta içerisinde takımın başında olarak çalışmalarını sürdürecek" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR