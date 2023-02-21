Zakharyan ısrarı

Nicolo Zaniolo'dan sonra bir bomba daha patlatmaya kararlı olan Galatasaray, Dinamo Moskova'nın süper yeteneği Arsen Zakharyan'dan vazgeçmiyor. Yönetim, Chelsea'nin de ilgilendiği genç yıldız için Rus ekibiyle kıran kırana pazarlık halinde. Cim-Bom, 5 Mart'ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce 11+2 milyon Euro'luk teklif yapan Aslan, fiyatı yükseltirken Dinamo Moskova'nın Galatasaray'dan 15 milyon Euro istediği öğrenildi. On numaranın yanı sıra orta sahanın sağ ve sol bölgelerinde de forma giyebilen Zakharyan'ı teknik ekip de çok istiyor.

FORMALARINI BAĞIŞLADILAR

GALATASARAYLI futbolcular, depremzedeler için sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağış yapmaya devam ediyor. Emre Taşdemir, ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol attığı formayı bağışlarken, Berkan Kutlu, depremzedelere yardım için milli takım formasını müzayedeye verdi. Formalar açık artırma yöntemi ile satışa çıkarılacak ve gelirleri depremzedelere verilecek. Daha önce de Kerem Aktürkoğlu Başakşehir'e karşı hat-trick yaptığı topu bağışlamıştı.