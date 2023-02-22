Bodrum’un çehresi değişti

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki savaşı veren Bodrumspor ara transfer döneminde çehresini değiştirdi. İlk yarının en iyi çıkış yapan ekibi olarak dikkat çeken Ege ekibi, mevcut kadrosundan 10 oyuncu ile yollarını ayırırken, kadrosuna yedi yeni ismi kazandırarak güçlendi. Yönetim teknik direktör İsmet Taşdemir'in raporu doğrultusunda, Drazic, Recep Aydın, Harun Alpsoy, Bahadır Erol, Musa Caner, Süleyman Güneş, Ali Türkan, Abdurrahman Canlı, Osman Kocaağa ve Jahovic ile yollarını ayırdı.

EN SON RONALDO KWATEH GELDİ

Son olarak Liberya asıllı Endonezyalı forvet oyuncusu Ronaldo Kwateh'i kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, önemli transferlerle dikkat çekti. Manisa FK'dan Dever Orgill, Çaykur Rize'den Umar Aminu ve Eren Albayrak, Antalyaspor'dan Hakan Özmert ve Gökdeniz Bayrakdar ile Trabzonspor'dan ön libero Hakan Yeşil kadroya katılan futbolcular oldu. Bodrum, yeni takviyelerle şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

BERKE ÖZBAY