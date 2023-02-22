Manisa Futbol’da kiralıklar döndü

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off'u kovalayan Manisa Futbol Kulübü'nde, genç oyuncular kiralık olarak gittikleri kulüplerinden geri gönderildi. Sezon başında Bergama Belediyespor'a kiralanan 18 yaşındaki merkez orta saha Yiğit Kerem, 20 yaşındaki sol kanat Batuhan Nizam, 20 yaşındaki ön libero Berke Kayar ve D.Gençlerbirliği'ne, ardından Pazarspor'a kiralanan 23 yaşındaki 10 numara Ömer Faruk Çalışkan, siyah-beyazlı ekibe döndü.

Sezonun ilk devresinde Yiğit, 12 maçta 485 dakika şans buldu, 1 gol attı, Berke 3 maçta 44 dakika görev yaptı, Batuhan da 5 maçta 301 dakika forma giydi. Ömer ise, Darıca Gençlerbirliği'nde 15 maçta 1049 dakika oynadı, 2 gol attı. Pazarspor'da 3 karşılaşmada 257 dakika görev yaptı. Manisa FK, bugün saat 13.30'da 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'la 7 Eylül Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.

BERKE ÖZBAY