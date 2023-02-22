  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli’de Barışcan resmen imzayı attı

Nazilli’de Barışcan resmen imzayı attı

22.2.2023

Nazilli’de Barışcan resmen imzayı attı

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Bursa Yıldırımspor'dan Barışcan Işık Altunbaş'ı resmen transfer etti. Nazilli Belediyespor, orta saha oyuncusuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu altyapısından yetişen 22 yaşındaki milli futbolcu yeni takımı ile birlikte çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Ünal Önal yaptığı açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu ikinci yarısı planlaması kapsamında geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor'da oynayan 22 yaşında, orta sahada görev alan Barışcan Işık Altunbaş ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi. Siyah-beyazlılar, ara transferde Hüseyin Cihan Avcu (Bayburt İl Özel İdare), Ömer Kavurkacı (Zonguldak Kömürspor), Polat Abay, Bertuğ Bayar (Altınordu), Erdem Özcan'ı (Altay) kadrosuna katmıştı.

HSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA