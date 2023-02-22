Potada düşme kalksın mı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi lig kurulu toplantısı gerçekleştirilirken birçok konu masaya yatırıldı. Toplantıda 2022-23 sezonunun takvimi ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, gündeme ilişkin konular da ele alındı. TBF ile kulüp temsilcileri, depremden etkilenen Gaziantep'in durumuna bağlı olarak düşmenin kaldırılıp kaldırılmaması konusunu tartışırken farklı görüşler ortaya çıktı. Yetkililerin çoğu (10 kulüp) düşmenin kaldırılmasından yana görüş bildirdi.

SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıdaki farklı görüşler şöyleydi: "Gaziantep devam edecekse düşme olsun, böylece ligin kalitesi bozulmasın", "Gaziantep devam etmiyorsa bir takım düşsün, seneye 17 takımla oynayalım", "Lig ilan edildiği şekilde oynansın, gerekirse ligin sonunda 18 takımı tartışalım", "Gaziantep'in mağduriyetini önceliğe almamız gerekir. Ligin aynı şekilde devamı, Gaziantep açısından adil olmaz. Ayrıca lig 18 takımı kaldırır", "Düşme kaldırılsın ama sezon sonunda onbeş ve onaltıncı takımlara gelecek sezon için puan cezası verilsin", "Gaziantep Avrupa Kupası'nda oynasın, ligde oynamasın." TBF kararını 3 Mart'tan önce açıklayacak.

"NİLAY AYDOGAN SEZONU"

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ismi verildi. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan haftalar '2022- 2023 Nilay Aydoğan Sezonu' olarak oynatılacak.