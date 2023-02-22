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Haberler Spor Soma Zaferspor ve Horozkent’ten destek

Soma Zaferspor ve Horozkent’ten destek

22.2.2023

Soma Zaferspor ve Horozkent’ten destek

TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ege'nin iki temsilcisi Horozkentspor ile Medigün Soma Zaferspor'un futbolcularından depremzedelere yardım eli uzandı. Medigün Soma Zafersporlu oyuncular, kulüp tesislerinde deprem felaketinde etkilenen vatandaşlarımız için hazırlanan yardım kolillerine destek oluyor. Soma Zaferspor kulübünden sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Zaman paylaşma zamanı, Yaralarımızı sarma zamanı. Sporcularımız ile tesislerimizde deprem bölgelerine ulaştırmak üzere kolilerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Kalplerimiz de, dualarımız da sizlerle..." ifadelerine yer verildi. Horozkentspor'un futbolcuları da, 'Kadın futbol Dünyası'nın başlattığı kampanyaya bir forma göndererek destek oldu.

SERVET SARUN

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