Anlamlı derbide rekora doğru

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla taraftarların çağrısıyla temsili derbi karşılaşması organize eden Göztepe ve Karşıyaka'nın kampanyasına rekor katılım oldu. 26 Şubat'a kadar sürecek kampanyanın ilk 5 gününde toplam 46 bin 358 bilet satıldı. Yıllardır profesyonel liglerde rakip olmayıp, depremzedelere destek için birleşerek, "Tek Tribün, Tek Yürek" kampanyası ile hatıra biletlerini satışa çıkaran iki kulübün organizasyonuna taraftarlardan siyasilere, şirketlerden sanatçılara kadar herkes çok yoğun ilgi gösterdi.

İLK HEDEF 80 BİN

İki kulüp, depremzedeler için 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda 80 bin kişinin izlediği ve 2. Lig'de dünya rekorunun kırıldığı derbi maçından daha fazla bilet satmayı hedeflerken, kampanyanın 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini açıkladı. Sezon başında Westerlo'ya ardından Eyüpspor'a imza atan eski Göztepeli Halil Akbunar ve sarı-kırmızılı ekipte yetişip şu an Kayserispor kalesini koruyan Cenk Gönen ve Göztepe'nin eski kaptanlarından Selçuk Şahin de kampanyaya 500'er bilet alarak destek verdi.