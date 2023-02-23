Ege’de Savut yası

KAHRAMANMARAŞ'TA 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hatayspor'un İzmirli Sportif Direktörü Taner Savut'tan 15 gün sonra acı haber gelmesi, Ege'nin tüm futbol kulüplerini yasa boğdu. Futbola 12 yaşında İzmirspor altyapısında başlayıp bu kulüpte profesyonelliğe geçtikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 10 Ağustos 1974 doğumlu Savut'un 48 yıllık başarılarla dolu yaşamı, Hatay'daki felakette son buldu. Depremin yıkılan yapılarından olan aynı bina, Hatayspor'un felaketten 1 gün önce Kasımpaşa maçında 90+7'nci dakikada galibiyet golünü atan Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan sonra Savut'a da mezar oldu. Savut, futbolculuk döneminde Sakaryaspor'da oynarken 7 Eylül 2002'de Sivas deplasmanı yolunda kafile otobüsünün kaza yapmasıyla 6 arkadaşını kaybetmiş, kendisi de ölümden dönmüştü.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLMUŞTU

FUTBOLCU olarak 18 yıl boyunca İzmirspor, Fenerbahçe, Siirtspor, Göztepe, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydikten sonra sportif direktörlüğe başlayan Taner Savut, görev aldığı kulüplerde birçok başarı yaşadı. Alanyaspor'un 2. Lig'den Süper Lig'e yükselip kalıcı başarıyı yakaladığı sürecin mimarlarından olan Savut, 2020-2021 sezonunda göreve başladığı Manisa FK'da 2. Lig'de namağlup şampiyonluk yaşadı. Manisa ekibi Türkiye'de profesyonel liglerde namağlup şampiyonluğa ulaşan üçüncü takım olurken, 29 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Şampiyonluğun ardından ayrılıp geçen sezon içinde yeniden Manisa FK'ya dönen Savut, bu sezon ise Süper Lig'de Hatayspor'da görev almıştı.

TARİFSİZ ACI

SAVUT'UN vefatının ardından Ege kulüpleri taziye mesajları yayınlarken ilk kulübü İzmirspor, "Eski futbolcumuz ve mahallemizin çocuğu Taner Savut hocamızın vefat haberi camiamızı yasa boğmuştur. Başımız sağ olsun. Hizmetleri unutulmayacaktır" açıklamasını yaptı. Taner Savut'un futbolcu olarak 1999-2000'de forma giydiği Göztepe, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayınladı. Savut'un bu sezona kadar sportif direktörlüğünü yaptığı Manisa FK, "Arkadaşımız, ağabeyimiz, canımız, Taner Savut kaptanımızın hayatını kaybettiği haberini derin ve tarifsiz bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Taner kaptan" ifadelerini kullandı. Altay, Altınordu, Menemen FK, Bucaspor 1928, Fethiyespor gibi birçok kulüp de Savut için taziye mesajları yayınladı.

TANER SAVUT IZMİR'DE SON YOLCULUGUNA UGURLANDI

MERKEZ üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde Kahramanmaraş'taki Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 48 yaşındaki Savut, gözyaşlarıyla camiye getirildi.

Hacı Fatma Tatari Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Savut, Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Göztepe teknik ekibinden Şakir Özkayımoğlu ile teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu, Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Hüseyin Hamamcı ve spor camiasından birçok kişi katıldı.

DOĞANCAN BİNGÖL