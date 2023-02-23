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Haberler Spor Fener'in Aubameyang ısrarı

Fener'in Aubameyang ısrarı

Afrika basını Fenerbahçe’nin Chelsea’de yeteri kadar forma şansı bulamayan Gabonlu golcü için kiralama teklifi yaptığını ve İngiliz temsilcisinden cevap beklediğini yazdı

23.2.2023

Fener’in Aubameyang ısrarı

FENERBAHÇE yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim Chelsea'nin starı Aubameyang'ın transferini bitirme noktasına geldi. Samet, Oosterwolde ve Emre Demir gibi transferleri gerçekleştiren Kanarya'da golcü oyuncu için Afrika basınından da dikkat çeken bir haber geldi. Africafootunited isimli spor sitesi, sarı-lacivertlilerin Gabonlu forvet için İngiliz ekibiyle masaya oturduğu kaydedildi.

ABD'Yİ REDDETMİŞTİ
FENERBAHÇE'NİN Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve yanıt beklediği belirtildi. Haberde ayrıca 33 yaşındaki futbolcunun forma giyme şansının azaldığını bildiği yazıldı. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Aubameyang Chelsea'de yeteri kadar şans bulamıyor. Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Yıldız futbolcu, bu sezon 1'i Barcelona olmak üzere çıktığı 18 maçta toplamda 849 dakika süre alarak 3 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen transfer teklifini reddetmişti.

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