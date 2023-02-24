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Haberler Spor Ahenk bozuldu

Ahenk bozuldu

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deprem felaketinin etkisini vurguladı. "İki takım çekildi. Ligin bütün ahengi ve yapısı bozuldu. Sezon başından beri koyduğumuz hedefi depremden sonra biraz değiştirdik. Keyif almak, mutlu olmak, sevenlerimizi mutlu etmek istiyoruz."

24.2.2023

Ahenk bozuldu

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu. Ligde 28 Şubat Salı günü Eyüpspor deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Sezon başından beri koyduğumuz hedefi depremden sonra biraz değiştirdik. Keyif almaya, mutlu olmaya, sevenlerimizi mutlu etmeye yönelik odağımızı değiştirdik. Ligden deprem nedeniyle 2 takım çekildi. Ligin bütün ahengi ve yapısı bozuldu. Herkes 6 puan alacak. İdmanlarımızı yapıyoruz, haftaya Eyüpspor maçıyla başlayacağız. Gerekli görünen yerlere transferler de gerçekleştirdik. İnanıyorum ki sezonun geri kalan kısmını başarıyla sonlandırırız" dedi.

'ARTIK LİGE ODAKLANMALIYIZ'
Depremden bu yana büyük acılar yaşadıklarını ekleyen Taşdemir, "Biz deprem bölgesinden uzağız ama sanki merkezindeyiz gibi. O günden beri kimse doğru dürüst yemek yiyemez oldu, aklımız hep orada. Hepimiz insanız, empati yaptığımızda bile kaldıramayacağımız şeyler var. Esas yardım şimdi başlamalı. Bir şeyler oturduktan sonra yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocamız Taner Savut'u kaybettik. Kalecimiz Ahmet Eyüp'ü kaybettik. Ahmet benim oyuncumdu, Ankaraspor'da beraber çalıştık. Artık kötü olanları unutup, lige odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ'
TEKNİK direktör İsmet Taşdemir, "Herkesin birbirine destek olması gerekli. Birbirimize sarılarak acıları hafifletebilir hatta iyileştirebiliriz. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor. Futbol camiasından da kaybettiğimiz isimler var. Futbol ortak bir paydamız, dolayısıyla futbolla yaralarımızı sarabiliriz" şeklinde konuştu.

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