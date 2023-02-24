Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı. Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.



SERDAR GÖZÜBÜYÜK FORMASINI BAGISLADI

ŞAMPİYONLAR Ligi son 16 turunda RB Leipzig, Manchester City ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmayı yöneten Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ten jest geldi. Hakem Gözübüyük mücadelede giydiği formayı Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere bağışladı. Gözübüyük konuyla ilgili olarak 'Türkiyem için' notunu düştü. Öte yandan Red Bull Arena'da oynanan maç öncesi RB Leipzig taraftarı, tribünde yapmış olduğu dev koreografi ile dikkat çekti. Yapılan çalışmada 'İstanbul yolundayız' ifadeleri kullanıldı.