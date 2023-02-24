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Haberler Spor Nazilli Belediyespor hazırlık maçında Yıldızspor'u 2-0 yendi

Nazilli Belediyespor hazırlık maçında Yıldızspor'u 2-0 yendi

Aydın'ın 2. ligdeki temsilcisi Nazilli Belediyespor deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için BAL 9. Grup takımlarından Aydın Yıldızspor ile karşılaştı.

İHA

24.02.2023, 17:35

Nazilli Belediyespor hazırlık maçında Yıldızspor’u 2-0 yendi
TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için BAL 9. Grup takımlarından Aydın Yıldızspor ile hazırlık maçı oynadı.



Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Aydın Yıldızspor hazırlık maçını izlemek üzere 100 taraftar tribünde yerini aldı. Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanvekili Erkan Abbasoğlu karşılaşmayı Aydın Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan ile Nazilli Belediyespor ve Aydın Yıldızspor yöneticileriyle birlikte izledi. Nazilli ekibi, rakibini Alim'in attığı iki golle mağlup etti.
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