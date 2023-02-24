Ronaldo kılıç kuşandı

CRİSTİANO Ronaldo, Al Nassr'ın kutlama törenine katıldı ve Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yılına özel kılıç dansı yaptı. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo yeni takımında bir hayli mutlu görünüyor.

Portekizli yıldız, Al Nassr'ın Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yılına özel düzenlediği kutlamaya katıldı. Anderson Talisca ve Luiz Gustavo'nun da yer aldığı törende yıldızlar geleneksel kıyafetler giydi ve kılıç dansı yaptı. Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suudi Arabistan'ın kuruluş günü kutlu olsun. Al Nassr ile kutlamalara katılmak özel bir deneyimdi" şeklinde görüş belirtti.