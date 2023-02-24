Şampiyon boksör Demirezen’e ödül

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda milli boksör olan Ali Eren Demirezen, Almanya'da 'Yılın En İyi Boksörü' seçildi. Demirezen, Almanya'da yayın yapan boks dergisi BOXEN1 tarafından yılın en iyi boksörü seçildi. Profesyonel kariyerinde bugüne kadar çıktığı 17 maçın 16'sını kazanan, 4 kez Avrupa Şampiyonu olan Demirezen, 2022 yılında da Almanya'da "Boksun Oscar'ı" olarak kabul edilen "Herqul" ödülünü aldı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maçta, Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, uluslararası platformlarda Balıkesir Üniversitesini, Balıkesir'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Demirezen, "Hedefim bir Türk olarak dünya şampiyonu olmak" dedi.

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