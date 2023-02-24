Tek yürek oldular

MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra spor camiasından depremzedelere destek kampanyalarına bir yenisi Aliağa'dan eklendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bilet gelirleri depremzedelere ulaştırmak amacıyla yardım kampanyası kapsamında iki hazırlık maçı organize etti. Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Çağdaş Bodrum Spor ile oynayacağı hazırlık maçlarının bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını duyurdu.

BODRUM KAZANDI

"ACIMIZ Bir, Kalplerimiz Bir" mottosuyla duyurulan hazırlık karşılaşmalarının ilkinde Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda Çağdaş Bodrum Spor, Aliağa Petkimspor'u 85-84'lük skorla mağlup ilk periyodu 25-19, devreyi 44-40, üçüncü periyodu 65-61 geride kapatmasına rağmen son periyottaki etkili oyunuyla 85-84 galip geldi. Petkimspor'da; Meriç 21, Simmons 16 sayıyla dikkat çekerken, Çağdaş Bodrum'da Chistoopher Warren 25, Hakan Yapar 17 sayıyla alkış topladı.

İKİNCİ MAÇ YARIN

KARŞILAŞMA öncesi depremde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da deprem bölgesine destek amacıyla düzenlenen karşılaşmada tribünde yerlerini aldı. Aliağa Petkimspor, ikinci hazırlık karşılaşmasını yarın saat 15.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile oynayacak. Hazırlık maçlarının bilet gelirleri depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına aktarılacak. Karşılaşmanın biletleri 20 Lira'dan satılıyor.