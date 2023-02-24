Yeniden Haji Wright

GALATASARAY, bir yandan Dinamo Moskova'da oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan'ı Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan tanıdık bir isim için yeniden atağa kalktı.

SARI-KIRMIZILILAR, Antalyaspor'dan golcü oyuncu Haji Wright'ı yeniden istedi. Cim-Bom, 24 yaşındaki santrforu transfer ederek hücum hattındaki zenginliği arttırmak istiyor. Aslan, potansiyeli yüksek olan ABD'li forveti kadrosuna katarak gelecek yıllarda yüksek fiyatlara satmanın planlarını yapıyor.

KOLAYLIK İSTEDİ

ANTALYASPOR'UN istediği 10 milyon Euro'luk yüksek bonservis nedeniyle görüşmeler daha önce tıkansa da G.Saray Akdeniz ekibinin talebini aşağıya çekmek için yeniden temaslara başladı. 1.5 aydır ABD'de tedavi olan ve kısa süre önce Antalya'ya dönen Wright'ın, transferine izin verilmesi için kulüp yönetiminden talepte bulunduğu da iddia edildi. 5 Mart'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi Wright'ı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Antalya ile pazarlıklarını sürdürüyor