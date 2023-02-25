12 Dev Adam Letonya’ya teslim

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında Letonya'ya Bursa'da 74-83 skorla yenildi. Gruptan çıkma şansını daha önceden kaybeden milliler, ikinci turda oynadığı 5 maçta; 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya karşısına parkeye siyah formayla çıktı. deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmaları kapsamında A Milli Basketbol Takımı, Letonya ile oynadığı maçın gelirlerini depremzedelere aktaracak. Öte yandan Ay- Yıldızlılarda Koç Ergin Ataman, Asvel Lyon-Villeurbanne ile Anadolu Efes'in EuroLeague maçı dolayısıyla Ay-Yıldızlı takımın başında yerini alamazken, yerine Koç Hakan Demir mücadelede görev aldı. Maçın en skorer ismi Türkiye'de 17 sayıyla Onuralp Bitim oldu. A Milli Basketbol Takımı gruptaki 6. maçında Pazartesi günü 22.30'da Belçika ile deplasmanda oynayacak.



SALON: Tofaş Nilüfer Spor

Hakemler: Marius Ciulin, ** Fernando Calatrava **, Martin Horozov **

TÜRKİYE: Onuralp *** 17, Furkan * 2, Doğuş * 2, Yiğitcan ** 9, Okben * 2, Yiğit *** 15, Şehmus * 4, Sadık Emir *** 15, Ercan ** 7, Kenan *1, Berk * LETONYA: Bertans ** 10, Grazulis ** 7, Leimanis ** 11, Pasecniks ** 9, Strautins ** 10, Artis Ate *, Cavars ** 6, Helmanis *, Laksa ** 5, Skele ** 8, Steinbergs * 3, Zagars *** 14

1. PERİYOT: 23-26, DEVRE: 46-49 3. PERİYOT: 53-70

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