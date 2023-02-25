Bodrum’da rekabet kızıştı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Bodrumspor hücum hattındaki rekabeti en üst düzeye çıkardı. Orta saha ve hücum hattına altı takviye birden yapan yeşil-beyazlılar, ileride oldukça alternatifli bir kadro kurarak, takım içindeki forma savaşını kızıştırdı. Devre arasında santrfor Dever Orgill, sol kanat Umar Aminu, sağ kanat Gökdeniz ve Kwateh, orta sahada ise Hakan Özmert ve Hakan Yeşil ile gücüne güç katan Muğla temsilcisinin eli, mevcut kadroda yer alan isimlerle birlikte özellikle bu bölgelerde oldukça güçlendi.



4 FORVET, 5 DE KANAT VAR

Yeşil-Beyazlı Bodrum ekibinde orta alandaki futbolcu sayısı iki takviyeye ek olarak Samet, Mohammed, Erkan, Yekta, Apti Mert ile birlikte 7'ye yükselirken; kanatlarda ise Kenan, Imeri ve takıma yeni katılan üç futbolcuyla bu sayı 5'e çıktı. Yeşil-beyazlılarda santrforda görev yapan Celal, Koray ve Erdem'in ardından Orgill'le beraber kadroda 4 forvet bulunuyor. Özellikle hücum hattındaki rekabet en çok teknik direktör İsmet Taşdemir'i mutlu ediyor.



BERKE ÖZBAY

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