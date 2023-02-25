Kartal’ın Rusya seferi

SPOR Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Dmitri Barinov için temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimden talep ettiği 26 yaşındaki orta saha listede ilk sıradaki yerini korurken, Rus ekibinden de temasla ilgili açıklama geldi. Lokomotiv Moskova yöneticisi Vladimir Leonchenko, siyah-beyazlılardan aldıkları teklifi duyurdu. Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın genel menajeri Vladimir Leonchenko, siyah-beyazlılardan sadece 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay şeklinde tek bir teklif aldıklarını söyledi. Rus basınına konuşan Leonchenko, "Bu teklifin bize uymadığını Beşiktaş'a söyledik ve müzakereler sona erdi" dedi. Beşiktaş'ın teklif artırarak bir kez daha Borinov için Rus ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Barinov'un kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

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