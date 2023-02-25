Trabzon’un tadı kaçtı

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da yüzler gülmüyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan, Basel'e elenerek bu macerasını da noktalayan bordo- mavili ekipte tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini de sonlandıramadı. Avrupa'da en son dış saha galibiyetini Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.



TRABZONSPOR, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı da şanssızlığını kıramadı. Abdullah Avcı'nın Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta galibiyeti bulunmuyor.



6 MAĞLUBİYET ALDI

SÖZ konusu maçlarda bordo-mavililer 6 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 38 karşılaşmada toplam 8 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

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