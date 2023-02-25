Yolunuz açık olsun

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri dün belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Grup aşamasını lider bitirerek kura çekimine seri başı olarak katılan Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu. Avrupa Ligi'nde 6 kez mutlu sona ulaşan ve en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına sahip kırmızı- beyazlılar, kadrosundaki yıldız isimlerle dikkat çekiyor. Kanarya, rakibiyle ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanşı ise 16 Mart'ta evinde oynayacak.



HEDEF ÇEYREK FİNAL

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi de dün gerçekleşti. Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, deplasmandaki ilk maçlarına 9 Mart'ta çıkacak. Rövanş karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir 15 Mart'ta, Demir Grup Sivasspor 16 Mart'ta rakibini konuk edecek. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir, Avrupa'da çeyrek finale kalabilmek için ilk maçlarından avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.



HESAP-KİTAP ZAMANI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynanan maçların ardından hesap kitap başladı. Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden İsviçre'nin sadece 1 takımı kalırken Türkiye 31.100 ve 3 takımla 12. sırada yer alıyor. 31.875 puanlı Sırbistan 11., 33.600 puanlı Avusturya 10., 36.400 puanlı İskoçya 9. sırada yer alıyor. Bu üç takımın da Avrupa'da takımı kalmadığı için avantaj bizde. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 10'uncu sıraya (Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılım) çıkabilmesi için Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor. F.Bahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un bu sezon aldıkları puanlar, 2024-2025 sezonunu da etkileyecek. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye eğer ilk 10'a girerse; 2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu takımımız Şampiyonlar Ligi'ne yine direkt katılacak. Eğer 11. sırayı alabilirsek, yine direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali olacak. Ancak orada da çeşitli kriterlerin olması gerekecek.

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