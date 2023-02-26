Brezilyalı yıldızlar Rus vatandaşı oldu

Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçişleri tamamlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı. Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı. Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya Milli Takımı'nda devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.

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