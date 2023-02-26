Buca, Altay’ı yıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig'deki hemşehrisi Altay'la oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Cemil Şeboy Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren müsabakada sarılacivertli ekibin gollerini Erhan Şentürk, Cuma Menize (2) ve Mehmet Fuat Gölbaşı atarken, Altay'ın golleri takımın tecrübeli forveti Paixao'dan (2) geldi. Lige verilen arada sona gelinirken olumlu bir görüntü ortaya koyan Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışlarında da sona gelindi. Boluspor'dan ayrılan teknik direktör Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaşan İzmir ekibinin kısa sürede resmi imzaları atacağı kaydedildi.

BERKE ÖZBAY