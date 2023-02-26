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Cimnastikte final günü

Halkada ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil ve İbrahim Çolak, paralel barda ise Ferhat Arıcan’ın final maçları bugün

26.2.2023

Cimnastikte final günü
COTTBUS Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halkada milli sporculardan Adem Asil ve İbrahim Çolak, paralel barda ise Ferhat Arıcan finale yükseldi. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen organizasyonda, halkada ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil 14.633 puanla 3'üncü, İbrahim Çolak ise 14.600 puanla 4'üncü olarak finale kaldı. Paralel barda ise milli sporcu Ferhat Arıcan 14.700 puanla 3. olarak finale çıktı. Halka finali ve paralel bar finali 26 Şubat Pazar günü TSİ 16.00'da yapılacak.
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