Depremzedeler için oynadılar

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekipleri depremzedeler yararına hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi. Karşılaşmalardan önce depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Pınar Karşıyaka, geliri depremzedelere aktarılacak özel maçta konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 83-80 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-17, devreyi 48-42 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu da 69-60 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 83-80 galip ayrıldı. KSK'de; Jaylon Brown 8 sayı, 2 ribaund, 6 asist, Errick McCollum 7 sayı, 2 ribaund, 8 asist, Thomas Akyazılı 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Vitto Brown 22 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Ali Efe Barış 9 sayı, 2 ribaund, 2 asistle dikkat çekti.

500 TARAFTAR TRİBÜNLERDE

Biletleri 100 liradan satılan müsabakayı yaklaşık 500 izleyici takip etti. AYOS Konyaspor'un siyah forma ile mücadele ettiği karşılaşmada reklam panolarında, "Hep birlikte yanınızdayız" ve "Tek Tribün Tek Yürek" mesajları paylaşıldı.

İzmir'deki diğer karşılaşmada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi geliri depremzedelere aktarılacak maçta 78-78 berabere kaldı. Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak basketbol turnuvasının ilk maçında Çağdaş Bodrum, Aliağa Petkimspor'u 85-84 mağlup etmişti.

UZATMA PERİYODU OYNANMADI

ALİAĞA Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 21-16 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına da 43-38 üstün gitti. 3. periyodu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in 61-60 önde tamamladığı müsabaka 78-78 eşitlikle tamamlandı. İki takımın da eksikler nedeniyle dar rotasyonla oynadığı maçın normal süresi berabere bitti, iki taraf arasında konuşup, "Dostluk kazansın." dediler ve uzatma periyodu oynamamaya karar verdiler.

HARRİSON VE ÖMERCAN COŞTU

ALİAĞA Petkimspor'da; Ege Arar 8 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Omar Prewitt 10 sayı, 7 ribaund, 3 asist, Ömercan Engin 21 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Nusret Yıldırım 7 sayı, 12 ribaund, Peyton Aldridge 11 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Dorukhan Engindeniz 13 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Merkezefendi'de; Andrew Harrison 19 sayı, 2 ribaund, 7 asist, Xavier Andrew Rathan 10 sayı, 2 ribaund, 6 asist, Tomasz Gielo 12 sayı, 3 ribaund, Ayberk Olmaz 9 sayı, 3 ribaund, Johnathan Hamilton 12 sayı, 11 ribaundla oynadı.