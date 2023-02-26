Efeler ve Nazilli destek sınavında

AYDIN'IN profesyonel futbol liglerindeki temsilcileri Efeler 09 FK ve Nazilli Belediyespor, bugün ülkemizi yasa boğan deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımıza destek sağlamak için buluşacak. 3. Lig 3. Grup'taki Efeler ve 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Naz-Naz, Aydın Adnan Menderes Stadı'nda saat 14:00'te depremzedelere destek sağlamak için özel maç oynayacak. Biletleri 20 TL'den satılan maçın tüm gelirleri AFAD'a bağışlanacak. Anlamlı maç için Nazilli'den Aydın il merkezine gidecek taraftarlara 2 bin 500 kişilik kontenjan ve 4 otobüs ayrıldı. İki takımın futbolcuları ve taraftarları, "Giy atkını, tak bereni! Yardım maçında, sen de tribünde yerini al. Yaraları birlikte sarmaya yardımcı ol! Haydi Efeler, Haydi Nazilli! Türkiye için tek yürek olma vakti!" çağrısıyla maça davet ederken, Efeler'de teknik direktör Veyis Kanber, kaptanlar Sabutay Alper, İshak ve Gökhan, Aydın Uğur Mumcu Parkı'ndaki bilet standında bilet satışlarına destek verdi.

RAMAZAN AYDEMİR