Fenerbahçe dört köşe

Süper Lig'de ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 23. haftada oynanamayan Fenerbahçe, Konyaspor arasındaki maçı sarı-lacivertliler sahasında 3-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü: 4-0. 11. dakikada Lincoln'ün içeriye çevirmek istediği pasta Endri Çekici'nin elle oynaması sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 13'te Valencia atışı gole çevirdi: 1-0. 22'de Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL YAĞMURU

45+6'da Ferdi'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi bekletmeden arka direğe ortaladı. Topu iyi takip Valencia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. 61'de Lincoln ceza sahası dışından şutunu çekti, top King'e çarparak ağlarla buluştu: 3-0. 67'de sağdan ceza sahasına giren Zajc vurdu, kaleci Erhan topu çıkardı. 79'da Crespo serbest vuruşu kullandı, arka direkte Szalai kafayla ağları havalandırdı: 4-0. Maç 4-0 sona erdi.

ANLAMLI JEST

FENERBAHÇE ile Arabam. com Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar seremoniye çıkarıldı. Yaşanan deprem felaketi sonrasında Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen 24 depremzede çocuk, futbolcularla seremoniye çıktı. Çocuklar daha sonra Batı Tribün'de (Fenerium) maçı izledi.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

FENERBAHÇE-KONYASPOR karşılaşmasında depremzedeler unutulmadı. Ülker Stadı'ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri yer aldı. Öte yandan "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun" ifadeleri kullanıldı. Tribünelerde ise "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun" pankartı açıldı. Maç öncesi hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu.

EN GÜZEL SEVİNÇ

FENERBAHÇELİ futbolcular, Valencia'nın attığı ilk golün ardından yedek kulübesine doğru koştu. Kaptan Altay'ın yedek kulübesinden aldığı pankartı açan futbolcular, golü depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yakınlarına adadılar. Açılan pankartın üstünde Türk bayrağıyla birlikte "Bizim Canımız Türkiye" ifadeleri yer aldı.

Kritik maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

ZOR GÜN, KOLAY MAÇ

İlk yarı bittiğinde yüzde 80 topa sahipti Fenerbahçe. Ama bu üstünlüğün getirdiği pozisyon heyecanı yoktu oyunda. Penaltı golü ile stratejiyi ele geçirdiler, Diouf'un atılmasıyla maçı da yönetmeye başladılar. Futbola verilen ara sonrasında, maç ritmi kaybolmuşken, bu tip maçlar hep tehlike sınırındadır. Üstüne deprem felaketinin karabulutları, tüm ülkenin paylaştığı acıyla, gole sevinmeyi bile unutturdu tribünlere. Bu ortamda maçın teknik eleştirisini yapmak ne kadar doğru olur bilemiyorum. Belki de kişisel performansları konuşmalıyız. Konyaspor adına da uygunu bu olur. Eksik kaldılar ama sahada hiçbir varlık gösteremediler, birkaç dakikalığına olsa bile kontrolü ele geçiremediler. Ortam ve skor, onları çok erken vazgeçirdi maçtan.

GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Fenerbahçe'nin takım olarak kurduğu baskı, ikinci topları çok çabuk kazanıp pas organizasyonuna geçmesi, takım karakterini devam ettirdiğini gösterdi. Ritimleri arttıkça, pas hızı da peşinden gelecektir. Sevilla eşleşmesi öncesinde özgüvenlerini yenilemeleri de gerekiyordu. Arda Güler için dakikaları saydı herkes. Eksik kalmış, oyunu bırakmış bir rakip karşısında genç oyuncunun "sihirli" dokunuşları, kazanmak kadar önemliydi seyredenler için. Konyaspor da Mehmet Ali ile hamlesini yaptı bu gösteriye. Genç oyuncu, kötü günler geçiren takımında parlayan ışıktı. Oosterwolde de Kadıköy'ün çimleri ile buluştu. Heyecanlıydı. Kendini göstermek için çabaladı. Bek kalitesi ve oyun bilgisi olarak Lincoln'ün çok önünde. Takımın parçası olması uzun sürmez.