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Haberler Spor Kayserispor güldü

Kayserispor güldü

26.2.2023

Kayserispor güldü
SÜPER Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Kayserispor, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti: . 6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane-Cardoso verkaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane topu ağlara yolladı: 0-1. 40'ta Campanharo'nun pasında defansın arkasına sarkan Thiam, topu filelerle buluşturdu: 0-2. 58'de Savicevic korner ataşını kullandı, savunma topu uzaklaştırdı. Seken topta yaşanan karambolde Bajic ağları havalandırdı: 1-2. 66'da Serginho ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top direkte patladı. Maç 2-1 Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi.
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