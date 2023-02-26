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Haberler Spor Muğlaspor-Marmaris ikinci dostluk maçında

Muğlaspor-Marmaris ikinci dostluk maçında

26.2.2023

Muğlaspor-Marmaris ikinci dostluk maçında

MUĞLA'NIN iki köklü kulübü Ermaş Muğlaspor ile Marmaris Gençlikspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlarımız için ikinci kez yeşil sahada rakip olacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup temsilcisi Ermaş Muğlaspor ile Muğla Amatör Süper Lig ekibi Marmaris Gençlikspor arasındaki bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza aktarılacak olan karşılaşmanın ikincisi bugün saat 14.00'te Marmaris Şehir Stadı'nda oynanacak. İki ezeli rakibin, Muğla Atatürk Stadı'nda geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk dostluk maçı karşılıklı gollerle 1-1 sona ermişti. İki kulüp taraftarları kente ortak destek çağrısı yaptı.

ADEM ÜLKER

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