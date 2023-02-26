Omuz omuza tek yürek

K ahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından spor müsabakalarına verilen arada Spor Toto Birinci Lig ekibi Göztepe ve Spor Toto Süper Lig temsilcisi Başakşehir, İzmir'de hazırlık maçı oynadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında dostluk hakim olurken, futbolcular ve hakemler sahaya "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı siyah pankartla çıktı. Yedek kulübündeki futbolcular da üzerinde "Türkiye tek yürek" yazılı siyah tişörtler giydi. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle 91 gün boyunca takımlarından ayrı kalan sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi tribünde "Geçmiş olsun" yazılı pankart açıldı.

İZMİR DEPREMİ DE UNUTULMADI

Göztepeli taraftarlar maç boyunca, depremden etkilenen şehirler için tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'u da yaptıkları tezahüratlarla andı. Kombine biletlerin geçersiz olduğu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelirin, depremzedeler için kullanılmak üzere kamu kurumlarına bağışlanacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Ngalina, Hikmet, Bayere Junior ve Traore de karşılaşmada forma giydi. Göztepe'nin son transferi forvet Loue Bayere Junior ise dün ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

IKİ TEKNİK ADAM EL ELE TRİBÜNE KOSTULAR

GÖZTEPELİ taraftarlar karşılaşmanın hemen öncesinde Emre Belözoğlu'nu tribünlere çağırarak alkışladı. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte tribüne gelen Belözoğlu'na çiçek takdim edildi. Öte yandan sarı-kırmızılı formayı terleten ve Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde yer alan Selçuk Şahin de unutulmadı ve alkışlandı.

BELÖZOĞLU 500 BİLET ALDI

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağmaya devam ederken, Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan'ın ardından, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu da kampanyaya destek verdi. Belözoğlu, karşılaşma öncesi 500 adet bilet satın alarak vatandaşlarımızı unutmadı.

BERKE ÖZBAY