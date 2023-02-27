Göztepe ve Karşıyaka derbisinde rekor yeniden kırıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Karşıyaka harekete geçti ve kendi aralarında düzenledikleri temsili maç ile satılan biletlerin depremzede vatandaşlara aktarılacağını duyurmuştu. 17 Şubat Cuma günü satışa çıkarılan dijital biletlerden 81 bin 316 bilet satıldığı açıklandı. Böylece iki takım arasındaki 6 Mayıs 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan ve 80 bin kişinin takip ettiği müsabakanın rekorunun da kırıldığı duyuruldu. Öte yandan karşılaşmanın biletleri spor camiasından ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi gördü.

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