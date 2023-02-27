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Haberler Spor Gurur tablosu

Gurur tablosu

Milli sporcular atletizm, eskrim, güreş ve badmintonda zafere koştu. Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD’de Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya alırken Nisanur Erbil, Bediha Gün ve Neslihan Yiğit Arın ise farklı branşlarda ikinci oldu.

27.2.2023

Gurur tablosu
Türkiye'yi uluslar arası turnuvalarda temsil eden milli sporcular aldıkları madalyalarla gurur yaşattı. Atletizm, güreş, eskrim ve badminton branşlarında son iki günde sahne alan kadın sporcular gümüş madalya alarak büyük bir başarı elde etti. Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Kuzey Karolina eyaletinde düzenlenen SEC Salon Atletizm Şampiyonası'nda orta mesafe koşusunda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayyıldız, organizasyonda 4:32.14'lük derecesiyle aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırdı.

ALTIN MADALYA KILPAYI KAÇTI
Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli eskrimci Nisanur Erbil, finalde Fransız rakibi Mathilde Mouroux'a 15-14 mağlup olarak gümüş madalya aldı. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın da Uganda Uluslararası Challenge Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Malezyalı Karupathevan Letshanaa'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

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