Gurur tablosu

Türkiye'yi uluslar arası turnuvalarda temsil eden milli sporcular aldıkları madalyalarla gurur yaşattı. Atletizm, güreş, eskrim ve badminton branşlarında son iki günde sahne alan kadın sporcular gümüş madalya alarak büyük bir başarı elde etti. Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Kuzey Karolina eyaletinde düzenlenen SEC Salon Atletizm Şampiyonası'nda orta mesafe koşusunda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayyıldız, organizasyonda 4:32.14'lük derecesiyle aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırdı.



ALTIN MADALYA KILPAYI KAÇTI

Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli eskrimci Nisanur Erbil, finalde Fransız rakibi Mathilde Mouroux'a 15-14 mağlup olarak gümüş madalya aldı. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın da Uganda Uluslararası Challenge Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Malezyalı Karupathevan Letshanaa'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

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