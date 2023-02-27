Kerem Kamal’dan anlamlı hareket

MANİSALI Milli güreşçi Kerem Kamal, Mısır'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandı. Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kamal, çeyrek finalde Çinli Liguo Cao'yu 5-2, yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0'la geçti. Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti. Kamal, "Ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşadık. Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız" dedi.



■ KENAN MOLLA

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