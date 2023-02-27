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Haberler Spor Omuz omuza tam destek

Omuz omuza tam destek

27.2.2023

Omuz omuza tam destek
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın depremden etkilenenlere destek amacıyla başlatacağı 'Omuz Omuza' kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyası 1 Mart'ta başlayacak. Tanıtımda Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger de yer aldı.
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